Москва, , 16:57 — REGNUM Депутат Госдумы Елена Ямпольская («Единая Россия») обратилась к киносетям, получившим отказ в субсидии, с просьбой обзавестись новыми рынками и формами работы. Об этом пишет издание Lenta.ru 17 мая.

Елена Ямпольская Пресс-служба Елены Ямпольской

«Сейчас всем нелегко. Киносетям тоже надо искать новые формы работы. Я не знаю, смогут ли эти новые формы обеспечить ту же прибыль, которую обеспечивает новый релиз голливудских картин, но варианты есть. Кинотеатры уже выпускают на экраны в новом качестве фильмы, которые давно стали классикой», — заявила Ямпольская. Также депутат напомнила о существовании европейского, латиноамериканского, индийского и других кинематографов, которые практически никогда не показывались в российских кинотеатрах.

Ранее стало известно о том, что в апреле 2022 года доходы кинотеатров в России упали вдвое. Причиной подобного результата стала отмена премьер зарубежных блокбастеров.

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