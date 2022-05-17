Москва, , 16:21 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту трудовых прав женщин, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, продолжительность неполного рабочего времени, при которой сохраняется право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не должна превышать 50% от нормальной продолжительности рабочего времени.

Сейчас по заявлению женщины во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. Вместе с тем, на практике региональные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации фактически лишают граждан данной меры социальной поддержки и возможности получать указанное пособие при установлении им работодателями неполного рабочего времени, отметили авторы инициативы — сенаторы.

В настоящее время согласно части первой статьи 256 Трудового кодекса по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о пособиях по уходу за ребенком внесен в Госдуму