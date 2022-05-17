Москва, 17 мая, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту трудовых прав женщин, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, продолжительность неполного рабочего времени, при которой сохраняется право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не должна превышать 50% от нормальной продолжительности рабочего времени.

Сейчас по заявлению женщины во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. Вместе с тем, на практике региональные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации фактически лишают граждан данной меры социальной поддержки и возможности получать указанное пособие при установлении им работодателями неполного рабочего времени, отметили авторы инициативы — сенаторы.

В настоящее время согласно части первой статьи 256 Трудового кодекса по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.