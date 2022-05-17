Краснодар, 17 мая, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Новый туристический маршрут «Большая Кубанская тропа» создадут в Краснодарском крае — в 2022 году планируется запуск её первого участка, от Тамани до Геленджика, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края 17 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Как пояснили в региональном минкурортов, «Большая Кубанская тропа» объединит турмаршруты от Тамани до Сочи. Планируется, что маршрут будет включать в себя природные, исторические и культурные памятники, в числе которых, например, объекты «Золотого кольца Боспорского царства».

В настоящее время специалисты проверяют часть пешеходного маршрута от хутора Горного в пригороде Новороссийска до батареи Зубкова под Кабардинкой протяжённостью 70 км. На маршруте будет расположены кемпинги, турбазы, приюты и прочие объекты туристской инфраструктуры.