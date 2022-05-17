Москва, , 16:19 — REGNUM Иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не обращаются по поводу исключения их из соответствующего списка, но в России готовы рассмотреть соответствующие заявки. Об этом 17 мая заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам на брифинге.

Денис Мантуров Kremlin.ru

«Мы готовы вносить коррективы по мере того, как компании будут принимать для себя решения, имею в виду зарубежные производители: в первую очередь либо возобновление производства, либо возобновление поставки на наш внутренний рынок», — заявил Мантуров.