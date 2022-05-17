Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Акции в Европе и Азии выросли 17 мая, несмотря на растущие сомнения в экономических перспективах США, из-за которых Уолл-стрит вновь несет потери, как сообщает 17 мая Associated Press.

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Признаки успеха в усилиях Китая по контролю над вспышками коронавируса, по-видимому, перевешивают опасения по поводу более слабых, чем ожидалось, экономических данных США и Китая.

Инвесторы также следят за комментариями представителей Федеральной резервной системы, которые могут пролить свет на экономические перспективы США и будущие шаги правительства.

«Рынки остаются в режиме «бей или беги», гадая о вероятности рецессии», — полагает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Он добавляет, что «трейдеры, по-видимому, настроены на понижение».

Рынки пытаются оценить, как компании и потребители справляются с выросшими ценами и могут ли центральные банки решить эту проблему. Между тем на Уолл-стрит основные индексы снижаются с начала апреля 2022 года.

Акции технологических компаний оказались в числе крупнейших проигравших. В частности, Apple просела на 1,1%. Крупные технологические компании, как правило, толкают рынок в целом как вверх, так и вниз.

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