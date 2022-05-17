Чебоксары, 17 мая, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Сенатор, первый президент ЧувашииНиколай Федоров «скептически относится к преувеличению технократических способностей современных губернаторов». И на выборах «вряд ли» отдаст голос «кандидату только потому, что его называют современным технократом». Об этом сенатор заявил 17 мая в Чебоксарах, отвечая на вопрос корреспондентаИА REGNUM о том, кого бы он мог особо выделить из губернаторского корпуса, где многих причисляют к так называемым технократам.

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Николай Федоров не стал выделять глав регионов, чей подход к управлению ему более всего импонирует, пояснив, что это«несколько сложный вопрос».

«Я их вроде бы знаю почти всех. С другой стороны, сейчас очень многое изменилось. Ведь мы всё меряем по своим лекалам, я немножко устарел в этом отношении, мне кажется. Да, они — разные, яркие, технократические. Я сам в силу консерватизма моего мышления не особенно ценю в политических должностях (а губернатор — это должность политическая) технократов. Технократия — ценность нужная, важная, но она только инструментарная. Нам нужны всё-таки люди в политике, которые являются носителями подлинных ценностей, вечных ценностей. Это такого рода вещи, как понимание справедливости, осознание того, что нет ничего более абсолютного в земной жизни, чем человеческая жизнь», — сказал Николай Федоров.

Он пожелал успехов«технократическим губернаторам». И признался:

«Но я несколько скептически отношусь к преувеличению технократических способностей современных губернаторов. И если я буду выбирать, вряд ли отдам предпочтения кандидату только потому, что его называют технократом или современным технократом».

Первый президент Чувашии считает, что для губернатора на первом месте должна быть«человеческая жизнь»:

«А если для него [губернатора] какие-то иные ценности могут быть важнее, не буду давать перечень иных ценностей, которыми увлекаются иные политики, для меня здесь большой вопрос по поводу того, можно ли ему доверять человеческие жизни».

Как сообщалоИА REGNUM, Николай Федоров был первым президентом Чувашии и руководил республикой 16 лет, в 1994—2010 годы.