Вашингтон, , 17:10 — REGNUM В условиях, когда в мировой экономике и на финансовых рынках происходит столько событий, значительное укрепление доллара в последнее время привлекло меньше внимания, чем можно было бы ожидать, учитывая исторический опыт, сообщает 17 мая Financial Times.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

Казалось бы, повышение курса валюты самой устойчивой экономики в мире должно способствовать корректировке мировой экономики. Это помогает увеличить экспорт более слабых стран, одновременно снижая инфляционное давление в США за счет снижения стоимости импорта.

Однако в теперешних условиях быстрый рост доллара чреват опасностью как для благополучия и без того нестабильной мировой экономики, так и для неустойчивых финансовых рынков.

С начала 2022 года доллар укрепился примерно на 10%, судя по индексу доллара DXY. Такого уровня индекс не достигал уже 20 лет.

В игру вступили три фактора: ожидания, что Федеральная резервная система США будет повышать процентные ставки более агрессивно, чем другие центральные банки в развитых странах; экономическое превосходство США, привлекающее капитал из остального мира; и относительная привлекательность американских финансовых рынков в качестве «убежища». В прошлом подобный рост доллара угрожал торговыми войнами. Сейчас сильный рынок труда США противостоит потенциальной напряженности.

Тем не менее отсутствие политического антагонизма в США из-за подъема доллара еще не означает, что он обеспечивает глобальную экономическую и финансовую стабильность. Риски особенно серьезны для тех развивающихся стран, которые уже столкнулись с явными и реальными опасностями кризисов в экономике, энергетике, продовольствии и долге.

Для большинства из них укрепление доллара означает более высокие цены на импорт, более дорогостоящее обслуживание внешнего долга и больший риск финансовой нестабильности. Это оказывает дополнительное давление на страны, которые уже исчерпали ресурсы и политические меры в борьбе с разрушительным действием пандемии.

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