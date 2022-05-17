Иваново, , 16:11 — REGNUM Регулярное пассажирское авиасообщение запущено между городами Иваново и Калининградом, первый рейс отправился 17 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый рейс из Иваново в Калининград вылетел в 10:25 — в соответствии с расписанием.

«Всего этим рейсом вылетели 19 пассажиров. На обратный рейс из Калининграда приобрели билеты 16 человек», — рассказал генеральный директор аэропорта «Иваново» Николай Субботин.

Самолёты между Ивановом и Калининградом будут летать по вторникам и субботам, с 17 мая до конца октября. Обслуживать рейсы будет авиакомпания «РусЛайн» на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200. На рейсы из Иванова билеты продаются не на все места, так как самолёт летит по удлинённому маршруту и необходим запас топлива. Обратно самолет может лететь с полной загрузкой.