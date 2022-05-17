Москва, 17 мая, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась личным островом в Турции, который для неё арендовал её новый парень. Об этом 17 мая сообщил портал StarHit.

Геннадий Калашников Анастасия Волочкова

«Снят для меня прекрасным человеком, с которым мне чудесно! Быть любимой — это счастье! Невероятное романтическое путешествие», — рассказала балерина. К слову, личность своего избранника Волочкова пока что не раскрывает.

Ранее продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорар Анастасии Волочковой за участие в съёмках ток-шоу «Пусть говорят». Так, за каждый эпизод передачи балерина получает более 1,5 млн рублей.