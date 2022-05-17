Берлин, , 16:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров назвали вывод российских войск условием для дипломатического решения конфликта. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они дали понять, что дипломатическое решение [конфликта] путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — написал Хебештрайт в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия нацелена на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.

Читайте также: Бербок: ФРГ продолжит защищать целостность Украины