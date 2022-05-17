Москва, 17 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сбер объявил об очередном снижении ставок по кредитам: предприниматели и юридические лица, занимающиеся малым и микробизнесом, смогут получить финансирование под 16% годовых. А у клиентов, подпадающих под государственные программы кредитования, уровень ставок будет ещё ниже, так как возможность финансирования на льготных условиях для них сохраняется.

Светлана Шаповалова, ИА REGNUM Малый бизнес

Как отметил в связи с этим директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин, «в Сбере обслуживается около 2,8 млн активных клиентов малого и микробизнеса, и одна из наших основных задач — обеспечить надёжное и выгодное финансирование их деятельности. Для этого банк разработал и предлагает собственные программы кредитования и активно участвует в госпрограммах льготного кредитования. Для повышения доступности денежных средств для малого и микробизнеса мы регулярно актуализируем ценовые параметры в соответствии с меняющимися условиями рынка. Так, общее снижение ставок с начала апреля 2022 года составило 5–6 п. п. по разным видам кредитов».