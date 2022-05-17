Волгоград, , 16:13 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 120 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в региональном оперативном штабе. От осложнений при инфекции скончались двое пенсионеров.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Всего в Волгоградской области подтверждено 219 494 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 210 675 жителей, скончались от осложнений 6 874 человека. В стационарах и амбулаторно проходят лечение 1 945 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за сутки ковид-госпитали направлен 61 человек.