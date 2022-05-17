Баку, 17 мая, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Делегация во главе с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым 18 мая отправится в Иран на переговоры по развитию экономических связей между странами. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сообщается, что в состав делегации вошли члены правительства, а также представители Гостаможни, Государственного агентства автомобильных дорог и ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Планируется обсуждение транспортно-транзитных, логистических, энергетических, промышленных, торговых, инвестиционных и других вопросов.

Кроме того, визит предусматривает встречи в генеральном штабе вооружённых сил Ирана. В ходе переговоров планируется также привлечь иранские компании для участия в восстановительных работах на территории Нагорного Карабаха, которая перешла под контроль Баку.