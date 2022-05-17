Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Администрации президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена мало что удалось добиться. Такое мнение в эфире подкаста «All-In» высказал американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск.

Он подчеркнул, что настоящий президент контролирует телесуфлёр, а не наоборот.

«Настоящий президент — это тот, кто управляет телесуфлёром. Путь к власти — это путь к телесуфлёру», — указал Маск, слова которого приводит телеканал Fox.

При этом, говоря о предыдущем главе Белого дома Дональде Трампе, бизнесмен отметил, что в его администрации «было много людей, которые были эффективны в достижении поставленных целей». Что касается инфляции в США, то, по мнению Маска, она выросла из-за того, что правительство напечатало «намного больше денег, чем у него было».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон назвал действующего главу Белого дома Джо Байдена «величайшей катастрофой в истории США».