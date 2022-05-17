Казань, , 16:03 — REGNUM В Татарии за два месяца действия моратория количество проверок предприятий сократилось в 11 раз по отношению к январю-февралю 2021 года. Как отметил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, с даты начала введения моратория (с 10 марта), жалоб на его нарушение в республике не поступало.

Предприниматели Retainability.com

Плановые проверки сохранены лишь в отношении закрытого перечня объектов контроля в рамках четырех видов надзора. Мораторий действует на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Всего в республике с 10 марта отменено 2211 проверок, прекращено 512 проверок малого бизнеса.

О фактах нарушения предприниматели республики могут сообщить через портал Госуслуг РФ или в Минэкономразвития РФ, направив соответствующее заявление.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в период пандемии вводились антикризисные меры поддержки бизнеса. Благодаря этому, в 2020 году городские предприниматели сэкономили на штрафах около 91,5 млн рублей, в 2021 году — 117 млн рублей.

Читайте также: В Татарии ввели мораторий на проведение проверок в отношении бизнеса

Читайте также: Предприятиям Татарии одобрили льготные кредиты на 12,4 млрд рублей