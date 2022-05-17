Джакарта, 17 мая 2022, 16:02 — REGNUM Правительство Индонезии через посольство в Сингапуре обратилось к местным властям с просьбой объяснить причины отказа во въезде индонезийскому исламскому проповеднику Устазу Абдуле Сомаду, сообщает CNN Indonesia.
«Посольство Индонезии направило дипломатическую ноту в министерство иностранных дел Сингапура с целью дальнейшего выяснения причин отказа», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Сингапуре.
Известный проповедник признался, что отправился в Сингапур с семьей и друзьями на отдых.
Посольство Индонезии ожидает получения дополнительной информации от министерства иностранных дел Сингапура по дипломатической ноте.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Сингапуре Сурйопратомо объяснил ситуацию вокруг депортации известного индонезийского проповедника Устаза Абдулы Сомада.
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