Джакарта, 17 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Правительство Индонезии через посольство в Сингапуре обратилось к местным властям с просьбой объяснить причины отказа во въезде индонезийскому исламскому проповеднику Устазу Абдуле Сомаду, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Посольство Индонезии направило дипломатическую ноту в министерство иностранных дел Сингапура с целью дальнейшего выяснения причин отказа», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Сингапуре.

Известный проповедник признался, что отправился в Сингапур с семьей и друзьями на отдых.

Посольство Индонезии ожидает получения дополнительной информации от министерства иностранных дел Сингапура по дипломатической ноте.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Сингапуре Сурйопратомо объяснил ситуацию вокруг депортации известного индонезийского проповедника Устаза Абдулы Сомада.