Тамбов, 17 мая 2022, 16:01 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
17 мая выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 458 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 112 тыс. 392 пациента, в том числе 92 — за последние сутки.
За весь период скончались 2405 человек. Подтвержден один новый летальный случай.