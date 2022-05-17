Тамбов, 17 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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17 мая выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 458 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 112 тыс. 392 пациента, в том числе 92 — за последние сутки.

За весь период скончались 2405 человек. Подтвержден один новый летальный случай.