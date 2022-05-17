Москва, , 16:01 — REGNUM Неадекватная популярность альтернативной энергетики поспособствовала возникновению энергетических рисков для Запада. Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по нефтяной отрасли.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Политический класс на Западе начал спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами изменения климата. Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, включая всё и направление углеводородов», — заявил Путин.

По его словам, это постоянное злоупотребление носило конкретный характер.

«Ограничивали финансирование банковское, против компаний и руководства компаний велись и, по-моему, до сих пор ведутся надуманные судебные тяжбы. Не выделяются участки земли, необходимые для новых проектов, ограничиваются возможности по развитию транспорта», — указал президент.

«Вот всё это и является сегодня главной, базовой составляющей проблем, которые возникают в мировой энергетике и, прежде всего, конечно, в углеводородах», — подчеркнул он.