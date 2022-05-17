Москва, 17 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Неадекватная популярность альтернативной энергетики поспособствовала возникновению энергетических рисков для Запада. Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по нефтяной отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Политический класс на Западе начал спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами изменения климата. Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, включая всё и направление углеводородов», — заявил Путин.

По его словам, это постоянное злоупотребление носило конкретный характер.

«Ограничивали финансирование банковское, против компаний и руководства компаний велись и, по-моему, до сих пор ведутся надуманные судебные тяжбы. Не выделяются участки земли, необходимые для новых проектов, ограничиваются возможности по развитию транспорта», — указал президент.

«Вот всё это и является сегодня главной, базовой составляющей проблем, которые возникают в мировой энергетике и, прежде всего, конечно, в углеводородах», — подчеркнул он.