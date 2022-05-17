Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 17 мая, по состоянию на 15:25 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 0,19%, до $114,02 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

Нефть Greenday.ie

«Сегодня в первой половине дня котировки черного золота предпринимали попытки роста, поднявшись выше психологически-важного уровня $115 за баррель, но сейчас отступают.

Поддерживавшие рынок опасения отказа Европы от российской нефти и сокращения потребления газа временно утратили актуальность — шестой пакет санкций согласовать не удалось, тем временем все больше компаний переходят на оплату в рублях.

В то же время угрозы сокращения спроса, и не только в Китае из-за пандемии, но и в США и Европе из-за замедления экономики, все более актуальны.

К тому же рынки ждут продолжения ужесточения монетарной политики ФРС. В такой ситуации котировки сейчас, вероятно откатятся к нижней границе коридора — в район $100 за баррель», — пояснил эксперт.

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