Москва, , 16:03 — REGNUM Нынешние действия ряда европейских стран в энергетической сфере напоминают экономическое самоубийство, заявил 17 мая президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

Владимир Путин «Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить из собственных экономических интересов».

Российский лидер указал на то, что европейские партнёры России действуют сумбурно и себе во вред, и в результате получается «фактический рост выручки российского нефтегазового сектора».

Напомним, ряд европейских стран отказался от покупки газа на российских условиях. Кроме того, руководство ЕС пытается пролоббировать эмбарго на российскую нефть.

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