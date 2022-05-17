Москва, 17 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Нынешние действия ряда европейских стран в энергетической сфере напоминают экономическое самоубийство, заявил 17 мая президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить из собственных экономических интересов».

Российский лидер указал на то, что европейские партнёры России действуют сумбурно и себе во вред, и в результате получается «фактический рост выручки российского нефтегазового сектора».

Напомним, ряд европейских стран отказался от покупки газа на российских условиях. Кроме того, руководство ЕС пытается пролоббировать эмбарго на российскую нефть.