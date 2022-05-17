Кыштым, Челябинская область, 17 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Челябинской области местные жители отдали мошенникам ещё почти 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

На уловки злоумышленников попались проживающие в Озёрске, Копейске и Кыштыме. Последняя лишилась более 1,6 млн рублей. Мошенники убедили её закрыть вклад в банке, снять деньги и перевести их на счета, номера которых сообщат. А затем за два дня совершила 80 операций по переводу денег.

После этого мошенники уговорили её взять кредиты и отдать деньги им. Всего женщина совершила в пользу неизвестных 108 финансовых операций.