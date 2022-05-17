Бухарест, , 16:00 — REGNUM Официальный Бухарест намерен выделить дополнительные бюджетные средства на разработку газового месторождения «Мидия» на румынском шельфе Черного моря для обеспечения основных потребностей страны в энергоносителях. Об этом 17 мая заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Чёрное море Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

По словам Чукэ, уже до конца текущего года «Мидия» сможет гарантировать до 10% общей добычи природного газа в Румынии.

«Для румын это является важной целью в процессе получения независимости от российского газа, — резюмировал, в частности, он. — Правительство будет и в дальнейшем инвестировать максимальные средства в энергетическую отрасль».

Напомним, проект «Мидия» будет готов к запуску в июне. Его пропускная способность составит 1 млрд кубометров в год. Ранее румынский министр энергетики Вирджил Попеску пообещал, что к концу 2022-го года Румыния «будет производить больше газа, чем сможет потреблять».