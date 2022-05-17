Трнава, Словакия, 17 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Бывший защитник «Зенита», «Ливерпуля» и сборной Словакии по футболу Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры. Об этом 17 мая сообщает Sport Aktuality.

(сс) Мартин Шкртел Мартин Шкртел

В настоящее время 37-летний футболист выступает за словацкий клуб «Спартак» из Трнавы. 21 мая он проведёт свой последний матч за команду.

На предматчевой пресс-конференции он объявил, что эта игра станет для него последней в карьере. По его словам, проблемы со здоровьем стали главной причиной завершения карьеры.

Напомним, с 2004 по 2007 год Шкртел выступал за «Зенит» и выиграл вместе с командой чемпионат России. После этого он до 2016 года играл за «Ливерпуль», а также защищал цвета турецких клубов «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир» и словацкого «Спартака».