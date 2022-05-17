Москва, 17 мая, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Отказ стран Европы от поставок российских энергетических ресурсов — это своеобразное экономическое аутодафе, самоубийство, являющееся внутренним делом европейских стран. Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в нефтяном секторе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире. Да, цены здесь повысятся, и сюда тоже ресурсы пойдут. Но кардинально ситуацию изменить не удастся», — сказал он.

Также российский лидер указал, что это может бесповоротно подорвать конкурентоспособность промышленности Европы, итак все чаще проигрывающей конкуренцию компаниям из других регионов мира.

«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдёт и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад сам виноват в ускорившейся инфляции из-за подорожания энергоресурсов.