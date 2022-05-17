Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Предприятия Санкт-Петербурга продолжают сотрудничать с поставщикам из Евросоюза, несмотря на антироссийские санкции и трудности в логистике. О таком опыте 17 мая рассказала генеральный директор компании «Фирма Изотерм» Виктория Нестерова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Груз Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, заявления о том, что недружественные страны полностью прекратили поставки на территорию Российской Федерации, «это неправда».

«Если говорить про поставщиков, например, медной трубки, то Финляндия отказалась нам поставлять полностью, а Германия говорит о том, что давайте мы попробуем привозить вам через Казахстан. То есть, они не собираются уходить с российского рынка и используют различные методы для того, чтобы всё равно производить эти поставки», — рассказала Виктория Нестерова.

Глава «Фирмы Изотерм» подчеркнула, что это не единичный случай. Так, итальянские поставщики везут свою продукцию через Турцию. Уже образовались новые логистические цепочки.

«Сказать о том, что мы останемся совсем без итальянских шкафов или умывальников, это тоже неправда. Потому что всё равно это будет, возможно, дороже, это будет дольше, но если будет спрос на это, то они всё равно привезут», — сообщила Нестерова.

«Фирма Изотерм» вынуждена обращаться к иностранным поставщикам, так как ту медную трубку, которая необходима для предприятия, не производит ни один завод на территории Российской Федерации. Виктория Нестерова подчеркнула, что эта проблема была обозначена ранее, но тот объём инвестиций, который необходим для импортозамещения, это бюджет не малого и не среднего бизнеса.

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