Москва, , 16:04 — REGNUM Российские власти будут делать всё, чтобы поддержать отечественные энергокомпании в изменившихся условиях. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 мая на совещании по развитию нефтяной отрасли.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, государство, как и прежде, будет делать всё зависящее, чтобы бизнес-модели компаний могли меняться: совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчётов в национальных валютах. Несмотря на определённые ограничения, к этому нужно стремиться.

Так, власти будут делать более доступными для нефтяных компаний кредитные ресурсы и страховые услуги, стимулировать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий, в том числе освоение и эксплуатацию месторождений.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер заявил, что на нефтяном рынке произошли тектонические перемены, и вести бизнес, как раньше, не получится.

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