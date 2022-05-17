Москва, 17 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 17 мая, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,39%, до 63,65 рубля. Евро дорожает на 1,69%, торгуясь по 66,84 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«16 мая, открывшись после выходных, рубль в значительной мере отыграл потери торгов 13 мая. Этому способствовало сохранение позитивной динамики на сырьевых рынках и радужные сведения о текущем балансе счета текущих операций.

На фоне стресса для рынков из-за введенных и обещанных санкций российский экспорт возрос, а импорт сократился. Соответственно, вырос и бюджетный профицит.

Но сегодня рубль несколько забуксовал. Центробанк сохраняет курс на смягчение валютных ограничений, как для банков, так и для частных лиц, в частности, повысив лимит вывода валюты частными лицами в пять раз — до $50 тыс. в месяц.

Это наталкивает на мысль, что регулятор и дальше будет пытаться сдержать укрепление рубля.

Но сейчас, в преддверии налогового периода и на фоне того, что ЕС согласился на оплату газа в рублях и не смог согласовать эмбарго на российскую нефть, видимо, рубль продолжит медленно укрепляться, даже с учетом очередного возможного снижения ставки рефинансирования на ближайшем заседании», — пояснил эксперт.

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