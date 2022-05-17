Рязанский район, Рязанская область, 17 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Домашняя собака-охранник набросилась на соседских детей в деревне Шахманово Рязанской области.

shelma25 Алабай

По словам матери детей, её сын и дочь вышли на улицу на прогулку и через несколько минут из соседнего домовладения, где была открыта калитка, выбежал алабай. Дети не дразнили животное, однако собака набросилась на них, укусила мальчика за голову, а девочку — за плечо. Пострадавшие обратились в травмпункт.

Родители написали заявление в полицию — владельцы собаки не признают вины, сообщает 17 мая ГТРК «Ока».