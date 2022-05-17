Москва, , 15:55 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатном проезде на электричках детей в возрасте до семи лет, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предлагается предоставить пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до семи лет включительно в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом.

Сейчас частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в поездах пригородного сообщения в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. На территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50% до 75%.

В настоящее бесплатно ездят на электричках дети в возрасте до пяти лет. Сейчас 48 регионов предоставляют скидку на проезд для детей в возрасте от пяти до семи лет.

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