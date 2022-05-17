Нижний Новгород, 17 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Москва считает перспективным формат «3+3» (Россия, Иран, Турция плюс Азербайджан, Армения, Грузия) для урегулирования обстановки в Закавказье. Об этом 17 мая сообщил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях заседания клуба «Валдай» в Нижнем Новогороде.

Карта Северо-западного Кавказа во времена Ермолова (1816-1826)

«Вовлечение в этот процесс всех стран региона создает благоприятные условия для налаживания диалога, например, между Ереваном и Баку, Ереваном и Анкарой через реализацию взаимовыгодных проектов», — сказал Руденко.

Он отметил, что также благоприятно на экономику региона повлияет разблокирование транспортных маршрутов. Стороны готовятся ко очередному заседанию в этом формате. Предварительно его планируется провести до конца первого полугодия.

Напомним, правительство Грузии категорически отказалось от участия в формате «3+3» из-за того, что в нём участвует Россия. Заседания проходили без представителей Тбилиси.