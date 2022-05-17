Москва, 17 мая, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» компании малого и среднего бизнеса при нехватке или отсутствии залога для получения льготного кредитования могут получить поручительства по льготным программам кредитования. Это: «ПСК Инвестиционная», которая реализуется Корпорацией МСП и ЦБ РФ, «ПСК «Оборотная» Банка России и программа Минэкономразвития «1764».

Цитата с сайта csr.ru Рейтинг банков по информированию бизнеса о программе льготного кредитования «1764» по результатам звонков методом «тайного покупателя»

В середине апреля 2022 года глава Минэкономразвития России Максим Решетников встретился с предпринимателями: «Сейчас важна обратная связь от бизнеса и полная уверенность в том, что меры поддержки работают эффективно», — сказал министр. Предприниматели пожаловались, что льготные кредиты как бы есть, но получить их нельзя, и совершили звонки в два крупнейших банка.

В первом явка была провалена. Оператор кол-центра назвал только одну программу кредитования, ошибся со ставками и не смог пояснить, по каким параметрам они рассчитываются. Получить кредит предпринимателю не удалось уже на этом этапе.

Второй звонок был успешнее — в банке приняли заявку на рефинансирование кредита и поручительство Корпорации МСП.

Делать выводы на основе всего двух звонков было бы некорректно.

Министр дал поручение профильному департаменту разобраться в ситуации. И было проведено более масштабное исследование. В ЦСР взялись оценить качество работы банков — насколько эффективно они информируют бизнес о льготных кредитах. Исследование провели методом «тайного покупателя».

Операторы под видом предпринимателей звонили в банки и оценивали адекватность полученных сведений. То есть знают ли сотрудники, что их банк предоставляет льготные программы для бизнеса, и могут ли популярно объяснить, как их получить. На основе ответов присваивали оценки. А затем все это свели в единый индекс.

Чем больше банк, тем больше была выборка. Всего «тайные покупатели» охватили 79 регионов страны, совершили 230 звонков в 88 кредитных организаций. Результаты оказались противоречивыми.

«У 27 банков сводная оценка составила 1 (максимально возможная), а у 24 банков — 0. Среди оставшихся 37 банков среднее значение составляет 0,53», — говорится в отчете ЦСР (есть в распоряжении редакции).

Более чем в половине случаев специалисты давали развернутую информацию, отвечали на все вопросы. А где-то «тайные покупатели» сталкивались с непониманием. Либо сотрудники кол-центра не знали об условиях программы, либо говорили, что подобной программы нет, и пытались навязать кредиты на рыночных условиях.

«Долго разбирались, перепутали программы, позже выяснили, что у банка якобы нет лимитов. Предложили взамен коммерческое кредитование». «Предложили экспресс-кредит от 100 тысяч до 1 млрд рублей под 29% годовых». «Работают по программе, но консультировать по телефону отказались, пригласили для консультации в банк и рекомендовали принести все документы на организацию». «Все лимиты исчерпаны и дают кредиты только своим клиентам, которые уже взяли у них кредиты в начале года. С новыми заявками не работают», — такие комментарии по итогам разговоров с сотрудниками банков оставили операторы, проводившие тайный опрос.

В Минэкономразвития России и ЦБ активно следят за динамикой: сколько подается заявок, выдается кредитов и насколько корректно банки информируют потенциальных заемщиков об условиях. От этого зависит, сколько предпринимателей реально воспользуются программами и смогут за счет этого улучшить положение своего бизнеса.

По данным на 11 мая 2022 года, по программе льготного кредитования «1764» заключено 1900 кредитных соглашений на 34,5 млрд рублей, выдано 12,2 млрд рублей. Ставка — 13,5—15% годовых. Для сравнения, ключевая ставка ЦБ составляет 14% годовых. А рыночные ставки — вдвое выше.

«Наибольший объем выдачи обеспечивают системно значимые банки с большим количеством региональных отделений. При этом, если анализировать результаты исследования ЦСР и объемы выдачи по программе, прослеживается прямая зависимость между объемом предоставленных бизнесу кредитов по программе и качеством информирования заемщиков.

Так, на 4 банка (Сбербанк, Промсвязьбанк, Открытие, Банк ВТБ) приходится 87% от всего объема кредитов, заключенных всеми системно значимыми кредитными организациями, на остальные 7 банков — только 13%», — констатируют в Минэкономразвития.

При этом, те 24 банка, которые по результатам исследования ЦСР получили сводную оценку «0», показывают «соответствующие» результаты. С 25 марта они заключили всего 52 кредитных соглашения. То ли не было спроса со стороны клиентов, то ли желания со стороны банкиров.

«Так как ситуация в различных отраслях динамично меняется, необходимо обеспечить быструю и качественную обратную связь по принимаемым мерам от реального сектора экономики», — комментирует ситуацию заместитель руководителя исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе Арсений Беленький. По его словам, крайне важно следить за качеством реализации уже принятых мер и вносить необходимые изменения или дополнения, а также принимать управленческие решения.

«Главная цель — чтобы бизнес смог в полной мере воспользоваться мерами, а правительство понимало, какие меры уже работают, а какие требуют внимания. Каждая мера должна дать запланированный результат. Это сейчас крайне важно», — подчеркнул общественник.

«Корпорация берет на себя риски, чтобы банки активнее кредитовали и не отказывали бизнесу. Что важно, по всем случаям отказов мы через наш «Сервис 360°» принимаем обращения и разбираемся. Наша задача — оказать бизнесу всестороннюю поддержку, чтобы предприниматели могли сохранить свое дело и коллективы», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, программа «1764» по предоставлению льготных кредитов реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Льготные кредиты бизнес может получить на разные цели: пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование кредитов в сторонних банках, развитие предпринимательской деятельности. Максимальная сумма — миллиард рублей.

Требования к заемщикам: компания должна быть субъектом малого и среднего бизнеса (выручка менее 2 млрд рублей в год и менее 250 сотрудников в штате); она должна работать в одной или нескольких приоритетных сферах деятельности. Перечень определило правительство. Набор отраслей там широкий — от сельского хозяйства и строительства до культуры и бытовых услуг.