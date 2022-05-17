Рим, , 15:52 — REGNUM Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не понравились призывы премьер-министра Италии Марио Драги о том, что нужно продолжать переговоры между Украиной и Россией. Об этом 17 мая заявил итальянский журналист Лучио Караччо в эфире телеканала La7.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам журналиста, многие ждали от главы правительства Италии в ходе его поездок в Вашингтон более острых высказываний, однако он выступал за решения кризиса на Украине путем дипломатии и в том числе по соображения экономического характера.

«Завязывается узел санкций, которых в основном хотели американцы, чтобы отделить европейцев от русских. Только в этом случае разделились европейцы и США, и именно об этом Драги заявил в Вашингтоне. Он указал (президенту США Джо) Байдену, что если мы будем продолжать в том же духе, то не выстоим как с экономической, так и с социальной точки зрения. Сейчас есть очень сильные линии разлома. <…> Президенту Зеленскому не понравились заявления Драги о необходимости найти выход. И это происходит, потому что у него начинаются внутренние проблемы», — сказал он.

При этом Караччо отметил, что Байден и премьер-министр Британии Борис Джонсон, фактически финансирующие украинские вооруженные формирования, сдерживают все попытки европейских стран повлиять на киевский режим для продолжения его переговоров с Москвой.

Также итальянский журналист добавил, что Зеленский не может пойти на переговоры из-за украинского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как против последнего в России возбуждены уголовные дела и сами националисты уже посылали украинскому лидеру «достаточно серьезные угрозы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело о покушении на убийство возбудили следователи СК РФ по факту обстрела села в Белгородской области со стороны Украины.