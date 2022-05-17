Таллин, , 15:51 — REGNUM Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи стран Северной Европы Nord Pool в среду, 18 мая, выросла до 188,72 евро за мегаватт-час. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта биржи.

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Отмечается, что цена на электроэнергию растет в стране третий день подряд. Более высокой в нынешнем месяце цена была только 4 мая — 193,20 евро.

С 8 до 11 часов и с 18:00 до полуночи (в Эстонии время совпадает с московским) 18 мая стоимость электричества превысит 200 евро, при этом максимальный часовой тариф в течение дня составит почти 361 евро. Минимальный тариф был с 5 до 6 часов утра, когда цена составила 37,74 евро за мегаватт-час.

Во вторник, 17 мая, среднесуточная стоимость электроэнергии составила 165,64 евро. В апреле среднесуточный тариф в Эстонии составил 100,66 евро за мегаватт-час.