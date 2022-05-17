Москва, , 15:49 — REGNUM Если весь коллектив «Макдональдса» сможет сохранить рабочие места то это отличное решение и для бизнеса, и для рынка труда, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Первый «Макдональдс» Mcdonalds123.ru

«Самое важное — есть потребительский спрос, и это даст возможность при незначительных вложениях и помощи со стороны государства способствовать сохранению и развитию бизнеса.

Это сохранение рабочих мест и снижение напряженности на рынке труда, и это не только 62 тыс. рабочих мест компании «Макдональдс» по всей России, но это рабочие места и производителей и поставщиков для этого общепита.

А учитывая сложную ситуацию в регионах России, это существенная поддержка рынка труда в регионах. Это и шанс для наших производителей производить продукцию под своими брендами», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что все рабочие места в сети ресторанов «Макдоналдс» будут сохранены после того, как компания передаст партнерам свой бизнес в России.

Читайте также: Воробьев: весь коллектив «Макдональдса» сохранит рабочие места