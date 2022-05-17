Сыктывкар, 17 мая, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Жительница Княжпогостского района Коми отсудила у местной больницы 50 тысяч рублей после того, как от коронавируса скончался ее муж, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

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По данным пресс-службы, мужчина лечился в онкодиспансере с 3 августа по 2 сентября 2020 года. При выписке тест на наличие коронавируса не проводился. Вечером 2 сентября у него поднялась температура, а спустя три дня он скончался. Мужчину похоронили, а 13 сентября пришел результат теста, который подтвердил наличие у покойного коронавируса.

Жена скончавшегося обвинила в случившемся медиков онкодиспансера и потребовала выплатить ей компенсацию в 1,4 млн рублей. По ее словам, в медучреждении не соблюдали масочный режим и редко осматривали больных.

В ходе следствия эксперты не нашли нарушений в действиях сотрудников онкодиспансера, но указали на дефекты лечения пациента после выписки из учреждения: в частности, работники скорой помощи и врач-терапевт районной больницы не предложили госпитализацию в стационар (на фоне онкозаболевания). Также не было проведено обследование пациента на ОРВИ и COVID-19 до получения результатов ПЦР, не проведена лучевая диагностика (рентген, КТ), не была зафиксирована насыщенность крови кислородом.

Эти дефекты, как отметил допрошенный в суде специалист, сами по себе не явились причиной смерти, а лишь повысили вероятность неблагоприятного исхода, которую определить в процентном соотношении не представляется возможным.

В итоге суд с учетом результатов экспертизы принял решение удовлетворить иск частично. Женщине присудили 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Вологды отсудил у медиков миллион рублей.