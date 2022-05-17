Москва, 17 мая, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Сербский режиссёр Эмир Кустурица назвал российского коллегу Никиту Михалкова одной из наиболее знаковых фигур в области кинорежиссуры. Об этом 17 мая пишет портал «‎Культуромания»‎.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

По мнению Кустурицы, наилучшей работой Михалкова является лента «‎Раба любви»‎: «Он смог переложить Чехова на язык кино. Я считаю, что творения великого человека искусства заслуживают того, чтобы его именем назвали площадь в нашем маленьком Дрвенграде». Также сербский режиссёр подчеркнул, что хотя к личности Михалкова в России и относятся по-разному, это вопрос политический, а не отношения к его творчеству.

Напомним, что за за свою карьеру Никита Михалков снял более 25 различных фильмов. В настоящее время он является одним из наиболее уважаемых и известных российских режиссёров.