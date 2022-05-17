Берлин, 17 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Наличие вопросов у Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО приняли к сведению в Берлине. Об этом 17 мая на пресс-конференции заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Анналена Бербок

«Мы приняли к сведению, что с турецкой стороны есть ещё некоторые открытые вопросы, об этом сейчас разговаривают», — пояснила она.

При этом глава внешнеполитического ведомства выразила уверенность в том, что быстрое вступление в НАТО Финляндии и Швеции состоится.

«Всем ясно, что это решающий исторический момент в высокодраматичной ситуации. Финляндия и Швеция не хотели в НАТО, Финляндию и Швецию толкнули в НАТО. Как европейцы и демократы, мы должны поддержать их, одновременно это повышает нашу безопасность», — цитирует РИА Новости Бербок.

Что касается Германии, то Берлин готов провести «очень быструю» ратификацию всех документов для вступления обеих стран в альянс.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что он не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Он также подчеркнул, что приезд делегаций из Финляндии и Швеции в Турцию не изменит позицию Анкары по этому вопросу. Уговоры на официальную позицию Турции не повлияют, указал Эрдоган.

При этом глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт считает, что Анкара «позволит убедить» себя в том, что от расширения блока выиграют не только Финляндия и Швеция, но и все страны-участницы НАТО.

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