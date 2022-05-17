Москва, 17 мая, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Запад сам виноват в ускорившейся инфляции из-за подорожания энергоресурсов. Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по нефтяной отрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«На нас пытаются списать эту инфляцию энергетическую. Нашими именами называют, всё на Россию списывают, пытаясь прикрыть свои собственные системные ошибки по этому направлению», — заявил Путин.