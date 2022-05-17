Москва, , 15:47 — REGNUM Изменения на нефтяном рынке носят характер тектонических, прежние способы ведения бизнеса неприменимы. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 мая на совещании по ситуации в нефтяной отрасли.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, российским нефтяным компаниям придётся учитывать изменения. Что касается властей, то они будут повышать доступность кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты.

«Делать бизнес как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным. В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя», — сказал российский лидер.

Он добавил, что России следует извлекать пользу из непродуманных, хаотичных шагов ряда западных стран в нефтяной сфере. Нужно заранее делать выводы и действовать на опережение.