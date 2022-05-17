Париж, 17 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Согласно данным министерства экологического перехода Франции, средняя цена на топливо составляет около 1,9 цента за литр, сообщает Le Figaro.

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На прошлой неделе литр дизельного топлива подешевел в среднем на 6,5 цента и упал до 1,8 евро за литр, в то время как литр бензина немного вырос. В частности, цена за литр неэтилированного 95-E10 выросла на 2,8 цента (1,8 евро за литр), цена неэтилированного бензина 98 выросла на 3 цента (1,9 евро за литр. Таким образом, цена на дизель и бензин составляет около 1,9 евро за литр.

Эти цены учитывают скидку на топливо в размере от 15 до 18 центов за литр, введенную правительством Франции с 1 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, управляющий директор французской энергетической компании Engie Кэтрин Макгрегор подтвердила, что компания продолжит закупать российский газ.