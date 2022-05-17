Москва, 17 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Инфляция в США находится на таких высоких уровнях, которые не наблюдались с конца 1970-х годов, и эта проблема выглядит очень серьезно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил кандидат экономических наук, преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

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«Инфляция в США находится на таких высоких уровнях, которые не наблюдались с конца 70-х годов XX века. Поэтому проблема выглядит очень серьезно. Известно, что инфляция — это дополнительный налог на бедных, поэтому инфляционная проблема является разменной картой в политической борьбе за электорат, — сказал экономист. — Инфляция в США замедлится только в случае существенного разворота на мировых товарных рынках в сторону снижения. Пока этого нет. Действия [американских] властей выглядят неэффективно, поскольку то же выбрасывание на рынок нефти из резервов не дает результата. И резервы быстро сокращаются, и цены не падают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее одной из причин роста цен на топливо в США назвали политику президента Джо Байдена и его администрации.