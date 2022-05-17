Москва, , 15:45 — REGNUM Спрос российских граждан на курортный продукт Крыма упал ожидаемо, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова.

Крым Марина Каширская, ИА REGNUM

«Особенно обеспокоены отельеры, так как они ощущают падение спроса по резкому снижению темпов бронирования. Вместе с тем прогнозы по провалу курортного сезона в Крыму делать пока рано.

Спрос на гостиничные услуги может вырасти к началу активного сезона. Он во многом будет зависеть от текущих событий в России и от цен на отдых.

Пока соотношение цены и качества на отдых в Крыму пока не соответствуют ожиданиям большинства российских граждан.

Поэтому необходимо снижать цены и включать программы стимулирования спроса и в частности туристический кэшбэк», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в Крыму в ближайшее лето могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов.

Читайте также: Прогноз: до трети гостиниц в Крыму могут не открыться летом