Москва, 17 мая, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Темпы глобального экономического роста в 2022 году могут приблизиться к нулю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявили авторы ежемесячного мониторинга мировой экономики ВШЭ, сотрудники факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Зайцев и Ксения Бондаренко отвечая на вопрос о том, насколько серьезным может быть спад мировой экономики в 2022 году.

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«Пока речь не идет о спаде мировой экономики в 2022 году, — сказали экономисты. — Речь только о замедлении ожидаемого глобального роста в 2022 году с 3,2% до 2,4% (прогноз ОЭСР) и с 4,4% до 3,6% (прогноз МВФ). Однако мы считаем обе оценки несколько оптимистичными: если волатильность на сырьевых рынках сохранится, а сбои цепочек поставок усилятся и сохранятся весь год, то темпы глобального роста скорее могут оказаться еще ниже или приблизиться к нулю. У развитых стран, в частности, в текущих условиях фактически отсутствуют инструменты для борьбы с рецессией и намечающимся кризисом издержек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономисты рассказали, будет ли доллар укрепляться в 2022 году.