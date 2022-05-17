Подгорица, , 15:44 — REGNUM Цены на товары и услуги личного потребления, измеряемые индексом потребительских цен, в Черногории в апреле 2022 года по сравнению с мартом в среднем составили более 1,9 процента, свидетельствуют данные статистического ведомства Monstat.

Инфляция Picserver.org

Потребительские цены в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года в среднем выросли на 11,2 процента.

Рост потребительских цен в период январь–апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем составили 8,3 процента.