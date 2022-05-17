Москва, 17 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Один из факторов, который будет работать на укрепление доллара в 2022 году, — это «ястребиная» риторика американского Федрезерва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявили авторы ежемесячного мониторинга мировой экономики ВШЭ, сотрудники факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Зайцев и Ксения Бондаренко, отвечая на вопрос о том, будет ли укрепляться доллар в оставшийся период 2022 года.

geralt Доллар

«Да, при текущем наборе факторов и мировых рисков это будет происходить. Основными причинами тут являются пока более «ястребиная» риторика ФРС США (по сравнению с ЕЦБ), а также высокий уровень мировых рисков и ожидания мировой рецессии (кризис издержек, продовольственный кризис, конфликт на территории Украины, локдауны в Китае и связанные с ними сбои цепочек поставок). В таких условиях инвесторы исторически перекладывали капитал в доллар США и казначейские облигации», — полагают экономисты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, с какими проблемами будет сопряжено восстановление мировой экономической активности.